Huawei анонсировала глобальный запуск Mate XT tri-fold на 18 февраля

Huawei объявила о глобальном запуске своего трёхскладного смартфона Mate XT, который состоится 18 февраля в столице Малайзии.

Компания проведет масштабную пресс-конференцию, на которой, вероятно, представит это знаковое устройство для мирового рынка.

В тизере, опубликованном на официальной странице Huawei, отмечены слова «превосходный» и «необыкновенный», а также изображение в форме буквы Z, что намекает на инновационный дизайн.

Mate XT станет первым в мире смартфоном с тройным экраном и уже был представлен в Китае. Ожидается, что глобальная версия устройства получит уникальные функции и дизайн, однако детали пока не раскрыты.