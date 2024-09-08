Huawei анонсировал презентацию Mate XT и других новинок

Huawei анонсировала запуск своего нового смартфона Mate XT — первого в мире устройства, которое складывается втрое.

Предзаказ на Mate XT уже открыт в Китае, а его официальный дебют состоится 10 сентября. Старт продаж намечен на 20 сентября.

Смартфон будет доступен в версиях с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, однако другие характеристики пока не раскрыты.

Кроме того, 19 сентября Huawei проведёт презентацию новых смарт-часов и планшетов. В линейке часов появятся модели Huawei WATCH GT 5 и WATCH GT 5 Pro, которые будут оснащены усовершенствованной системой мониторинга здоровья Huawei TruSense. Эта система будет анализировать более 60 показателей, включая работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

Также в планах компании — выпуск Huawei WATCH Ultimate, ориентированных на спортсменов, с уникальным двухцветным дизайном и новыми функциями для игры в гольф.

Часы Huawei WATCH D2 станут первыми в мире с возможностью суточного мониторинга артериального давления, сосредоточив внимание на измерении этого показателя и других важных параметров здоровья.

В дополнение к часам Huawei представит новые планшеты MatePad Pro и MatePad 12 X, последний из которых будет позиционироваться как рабочий инструмент для молодых специалистов.

MatePad Pro выделится Tandem OLED-дисплеем PaperMatte с антибликовым покрытием, обеспечивающим комфортное использование.