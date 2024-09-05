Huawei выложил тизер тройного складного смартфона Mate XT

Huawei анонсировала свой новый трехстворчатый телефон Mate XT в видео-тизере с участием известного китайского актера Энди Лау. Этот смартфон, основанный на дизайне Mate X5, предлагает уникальную технологию складывания, которая включает дополнительную часть экрана.

В разложенном виде Mate XT демонстрирует тонкий профиль и большой 10-дюймовый экран, обеспечивая удобство работы, что на 50% больше по сравнению с традиционными складными устройствами. Ожидается, что он будет поддерживать стилус.

Задняя панель устройства вдохновлена дизайном Mate 60 RS Ultimate Design и оснащена восьмиугольным модулем камеры с телеобъективом periscope. Она отделана веганской кожей и украшена логотипами Huawei и Ultimate Design.

Несмотря на сложный механизм, толщина телефона в разложенном состоянии составляет менее 5 мм, что является значительным достижением. В сложенном виде Mate XT выглядит как обычный смартфон.

Технические характеристики устройства пока не раскрыты, но предполагается, что в нем будет использоваться чипсет Kirin 9-й серии. Ожидается, что Mate XT будет выпущен в ограниченном количестве, а его цена может составлять около 2000 долларов.

Официальная презентация запланирована на 10 сентября. Генеральный директор Huawei Ричард Ю отметил, что разработка Mate XT заняла пять лет и он представляет собой прорывной продукт, который задает новый стандарт для мобильных устройств.