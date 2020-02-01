Huawei 1 и 2 февраля популярные смартфоны продает со скидками

Huawei в России на два дня запустила распродажу смартфонов. Новая акция посвящена сочетанию цифр «0» и «2» (02.02.2020).

Специальные предложения действуют только 1 и 2 февраля. В эти дни на официальном сайте китайской компании можно будет купить со скидками некоторые модели смартфонов.

Так, Huawei Mate 20 Pro предлагают за 32 990 рублей, а это на 17 тыс. рублей дешевле рекомендованной розничной цены.

Также специальное предложение действует на аппараты Huawei P30 Pro, Huawei P30 и Huawei P30 lite, Huawei Y7 2019, Huawei P Smart 2019.

В акции еще принимают участие смарт-часы, наушники и планшеты.