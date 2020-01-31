В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3

Китайская компания представила для российского рынка ограниченные варианты своего флагманского смартфона и наушников.

Спецверсии создавались в честь грядущих праздников. Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.

Стоимость аппарата в новом цвете составит 59 990 рублей, то есть такая же, как и ранее. Что касается наушников, то FreeBuds 3 также поступят в продажу с 7 февраля, а отличаться они будут красным насыщенным цветом.

Такие наушники покрывали в два слоя краски, а также они имеют защитное УФ-покрытие. В новой версии FreeBuds 3 обойдется в 10 990 рублей.