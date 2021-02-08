HTC привезла в Россию новый бюджетный смартфон HTC Wildfire E lite

HTC восемь лет назад на мировом рынке имела очень сильные позиции, но со временем компания не выдержала серьезной конкуренции и практически прекратила выпускать смартфоны.

Сейчас тайваньская компания постоянно показывает убытки, и уже неоднократно сообщалось, что HTC скоро станет банкротом или будет продана. Но все эти слухи так и не подтверждены официально.

Компания регулярно выпускает недорогие смартфоны и скоро в России появится HTC Wildfire E lite.

Он уже есть на российском официальном сайте и даже предлагается его купить. Но при нажатии на кнопку «Где купить?» идет переход на «Ситилинк».

В этом интернет-магазине информация про смартфон есть, но цен и даты старта продаж пока нет.

HTC Wildfire E lite получил 5,54-дюймовый экран с разрешением 720х1440 пикселей и сканер отпечатка пальца на задней панели.

На тыльной стороне также расположена двойная камера с датчиками на 8 и 0,3 Мп.

Под «капотом» HTC Wildfire E lite установлен процессор MediaTek Helio и 2 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель в смартфоне на 16 ГБ. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 3000 мАч.