Смартфон HTC Desire 21 Pro с Snapdragon 690 и 5G представлен официально

Компания HTC провела презентацию своего смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.

Модель с названием HTC Desire 21 Pro получила процессор Snapdragon 690, который дополняет 8 Гб оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

В модели установили 6,7-дюймовый экран IPS. Его разрешение составляет Full HD+, а частота обновления – 90 Гц.

Для селфи в смартфоне предусмотрена 16-мегапиксельная камера, а на задней панели установили камеру с датчиками 48 и 8 Мп, а также модулями для определения глубины сцены и макросъемки.

За автономность аппарата будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч, который имеет поддержку 18-ватной зарядки.

Работает HTC Desire 21 Pro под управлением операционной системы Android 10. Оценили новую модель в 430 долларов.