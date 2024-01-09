Главная » Новости

Honor запустила в Китае продажи Honor X50 GT по цене от 25 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Компания Honor недавно представила свой новый смартфон Honor X50 GT на китайском рынке.

Honor запустила в Китае продажи Honor X50 GT по цене от 25 тыс. рублей

Он обладает мощным чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 и интересной функцией поддержки фирменной технологии GPU Turbo, которая значительно повышает игровую производительность устройства.

Honor уверяет, что производительность X50 GT может превзойти даже устройства, основанные на Snapdragon 8 Gen 2. Сегодня этот смартфон стал доступен для покупки по цене 1 999 юаней или чуть дороже 25 тыс. рублей.

В Китае Honor X50 GT предлагается в четырех различных конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

Цены на эти модели составляют 1 999 юаней (25 тыс. рублей), 2 299 юаней (29 тыс. рублей), 2 499 юаней (31,5 тыс. рублей) и 2 799 юаней (35 тыс. рублей). Смартфон доступен в черном и серебристом цветах.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.