Honor запустила в Китае продажи Honor X50 GT по цене от 25 тыс. рублей

Компания Honor недавно представила свой новый смартфон Honor X50 GT на китайском рынке.

Он обладает мощным чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1 и интересной функцией поддержки фирменной технологии GPU Turbo, которая значительно повышает игровую производительность устройства.

Honor уверяет, что производительность X50 GT может превзойти даже устройства, основанные на Snapdragon 8 Gen 2. Сегодня этот смартфон стал доступен для покупки по цене 1 999 юаней или чуть дороже 25 тыс. рублей.

В Китае Honor X50 GT предлагается в четырех различных конфигурациях: 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

Цены на эти модели составляют 1 999 юаней (25 тыс. рублей), 2 299 юаней (29 тыс. рублей), 2 499 юаней (31,5 тыс. рублей) и 2 799 юаней (35 тыс. рублей). Смартфон доступен в черном и серебристом цветах.