Honor представила смартфон X50 GT с OLED-дисплеем и Snapdragon 8 + Gen 1

Honor представила новый смартфон в Китае — Honor X50 GT. Он является преемником модели X40 GT, которая дебютировала в прошлом году.

Новинка имеет некоторые улучшения по сравнению с предшественником и, похоже, является среднебюджетным устройством с чипсетом Qualcomm Snapdragon 8-й серии.

Honor X50 GT имеет отверстие для камеры, выровненное по центру, и изогнутый экран диагональю 6,78 дюйма. OLED-панель дисплея имеет разрешение 1,5К и частоту обновления 120 Гц. Встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон сохраняет то же самое оформление, что и его предшественник, с круглым модулем задней камеры и вертикальной полосой, проходящей через центр.

Honor X50 GT имеет двойную заднюю камеру с датчиками на 108 МП и 2 МП. Говорят, что основной сенсор предлагает без потерь оптическое увеличение в 3 раза. Также есть фронтальная камера на 8 МП.

Внутри Honor X50 GT оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Он имеет до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя.

Устройство также оснащено испарительной камерой площадью 5100 квадратных миллиметров. Аппарат работает на аккумуляторе емкостью 5800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. По программному обеспечению он поставляется с MagicOS 7.2 на базе Android 14.

Honor X50 GT стоит от 2 100 юаней ($309) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ накопителя. Конфигурации 16 ГБ + 256 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ стоят соответственно 2 399 юаней ($337) и 2 599 юаней ($365).

Верхняя модификация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ накопителя оценивается в 2 899 юаней (~$408). Смартфон предлагается в цветовых вариантах Midnight Black и Star Wing God Of War. Предварительные продажи начинаются сегодня, а открытые продажи начнутся с 9 января.