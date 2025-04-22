Honor X60 GT с AMOLED-дисплеем 120 Гц и батареей 6300 мАч представлен в Китае

Компания Honor представила в Китае смартфон X60 GT — новое устройство среднего флагманского уровня, оснащённое чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и ёмким аккумулятором. Новинка стала продолжением серии выпусков энергоэффективных моделей, следом за недавно анонсированным Honor Power и накануне премьеры Honor GT Pro.

Honor X60 GT получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2664×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битной цветопередачи. Экран охватывает цветовую гамму DCI-P3, оснащён ШИМ-затемнением на частоте 3840 Гц и достигает пиковой яркости до 5000 нит. Устройство обладает степенью защиты IP65 и отличается тонким корпусом толщиной 7,7 мм при весе 193 г.

Смартфон базируется на процессоре Snapdragon 8+ Gen 1 и комплектуется до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. За автономность отвечает аккумулятор на 6300 мАч с технологией Honor Qinghai Lake и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. По данным компании, полная зарядка устройства занимает около 45 минут.

Система камер включает 50-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией изображения и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера на 16 Мп предназначена для селфи и видеозвонков. Honor X60 GT работает на базе Android 15 с оболочкой MagicOS 9.0.

В числе коммуникационных возможностей: поддержка 5G (две SIM-карты), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, двухчастотный GPS, USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъём. Для защиты данных предусмотрен сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.