Honor GT Pro получил аккумулятор на 7200 мАч и топовый чип Snapdragon 8 Elite

Компания Honor подтвердила, что её новый флагманский смартфон Honor GT Pro будет официально представлен 23 апреля и уже доступен для предзаказа в Китае. Одной из ключевых особенностей устройства станет аккумулятор ёмкостью 7200 мАч — самый большой среди всех смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Elite.

Honor использует аккумулятор третьего поколения Qinghai Lake и впервые внедряет в смартфон специализированный чип регулирования напряжения SoC. По заявлению компании, это позволяет улучшить управление энергопотреблением и повысить общую энергоэффективность устройства. Также подтверждена поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и откликом на касание до 2700 Гц. Защиту зрения обеспечивает технология Honor Oasis, а прочность конструкции — закалённое стекло Kunlun.

Honor GT Pro базируется на платформе Snapdragon 8 Elite и использует оперативную память LPDDR5X Ultra вместе с накопителем формата UFS 4.1. Он поставляется с оболочкой Magic OS 9 на базе Android 15.

В числе дополнительных характеристик — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, металлическая рамка, класс защиты корпуса IP68/69, чип Honor C1+ RF для устойчивой связи, поддержка двухчастотного GPS и трёхдиапазонной навигации Beidou. За звук отвечают два симметричных динамика 1216, аналогичных тем, что используются в серии Magic 7.

Устройство будет доступно в четырёх вариантах конфигураций: 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 16+512 ГБ и 16 ГБ+1 ТБ. Цветовые решения включают Ice Crystal White, Phantom Black и Racing Gold.