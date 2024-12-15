Honor вышла на рынок Европы с ультрабуком MagicBook Art 14 на базе Snapdragon X Elite

Компания Honor представила свой новый ультрабук MagicBook Art 14, который работает на процессоре Snapdragon X Elite, на европейском рынке.

MagicBook Art 14 оснащён 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3,1K и частотой обновления 120 Гц, а соотношение экрана к корпусу достигает 97% благодаря тонким рамкам.

Веб-камера является съёмной и крепится на магнит, что позволяет удобно скрывать её в специальном отсеке, когда она не используется. При этом вес ноутбука составляет всего 1 кг, а его толщина — 1 см.

С новым процессором Snapdragon X Elite, MagicBook Art 14 способен работать до 9,5 часа на одном заряде при офисном использовании.

У него 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. За качество звука отвечают шесть динамиков. Среди портов — два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 и 3,5-мм разъём для наушников.

Цена MagicBook Art 14 составляет 1699 евро или 185 000 рублей.