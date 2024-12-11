Honor рассекретила новые подробности о грядущем Honor GT

Смартфон Honor GT будет представлен 16 декабря, и перед официальным запуском появились новые подробности о его характеристиках.

Устройство будет оснащено 6,7-дюймовым плоским LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K и высоким частотным ШИМ-затемнением, что обеспечит реалистичное изображение, особенно для геймеров.

Honor GT будет иметь аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 100 Вт, что позволит долго использовать устройство и быстро его заряжать.

Также сообщается, что смартфон может получить корпус из аэрокосмического материала для отвода тепла и двойные стереодинамики.

На задней панели устройства будет 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Толщина телефона составит 7,7 мм, а вес — 196 граммов, но эти данные ещё требуют подтверждения.

Кроме того, Honor GT предложит экран с защитой глаз на основе искусственного интеллекта, который соответствует немецкому сертификату TUV «Без мерцания».

Дисплей улучшает близорукость на 13 градусов, поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц и адаптивное затемнение, что снижает утомляемость глаз на 14%.