Премьера нового смартфона Honor GT пройдет 16 декабря

Honor готовится к запуску нового смартфона GT, премьера которого состоится 16 декабря. На рекламных изображениях устройство показано в белом цвете.

Задняя панель имеет прямоугольный блок с двумя камерами и вспышкой, а на нижней грани расположены порт USB Type-C, динамик и слот для SIM-карт.

Точные характеристики пока не объявлены, но ожидается OLED-экран с разрешением 1,5K, процессор Snapdragon 8 Gen 3 и быстрая зарядка мощностью 100 Вт.

Конечно же ожидается поддержка функций ИИ.

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Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о технических характеристиках.

Согласно его данным, устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3, плоским LTPS-экраном с разрешением 1,5K и двойной камерой с основным сенсором на 50 Мп с оптической стабилизацией.

Ёмкость аккумулятора пока неизвестна, но поддержка 100-ваттной быстрой зарядки уже подтверждена инсайдером. Новинка будет доступна в версиях памяти 12+256 ГБ, 12+512 ГБ, 16+512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ.