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Honor представила доступный фитнес-браслет Honor Band 9

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Honor представила свою новую модель фитнес-трекера, Honor Band 9, устройство получило качественный AMOLED-экран, широкий спектр функций и продолжительное время работы без подзарядки.

Honor Band 9 оборудован 1,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 402×256 пикселей, с частотой обновления 60 Гц. Фитнес-трекер получил металлическую боковую рамку и пластиковую заднюю крышку, а также защиту от воды и пыли.

Honor представила доступный фитнес-браслет Honor Band 9

В новинке добавили 96 спортивных режимов и ряд полезных функции, связанные со здоровьем, включая мониторинг уровня насыщения крови кислородом, отслеживание уровня стресса, качества сна и измерение сердечного ритма. Присутствуют и такие полезные функции, как управление музыкой, будильник, прогноз погоды, уведомления о звонках и сообщениях.
Разработчики в Honor Band 9 реализовали поддержку NFC. Трекер к смартфону подключается через беспроводной модуль версии связи Bluetooth 5.3. Для работы с новинкой требуется смартфон под управлением операционной системы Android 9 или iOS 11. На китайском рынке Honor Band 9 будет стоить 35 долларов.

 

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Honor Honor Band 9
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