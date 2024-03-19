В Китае представлены Honor Watch GS 4 с 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, GPS и NFC

Компания Honor недавно представила в Китае свои новые смарт-часы Honor Watch GS 4. Эти умные часы имеют толщину 46 мм и оснащены круглым AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466×466 пикселей. Они доступны в трех цветовых вариантах: Starry Sky Exploration, Galaxy Shuttle и Jasper Astrolabe, и предлагаются с двумя вариантами ремешка: витоновым или кожаным.

Часы работают под управлением операционной системы реального времени (RTOS) и поддерживают Bluetooth 5.0 для подключения. Они позволяют совершать звонки по Bluetooth с помощью встроенного микрофона и динамика, а также управлять музыкой на сопряженных устройствах.

Оснащенные различными датчиками, включая оптический датчик сердечного ритма, датчик давления воздуха и датчик гироскопа, часы могут отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови и циклы сна. Кроме того, они имеют встроенный GPS с пятью основными спутниковыми системами позиционирования, что обеспечивает точное отслеживание ежедневной активности и спортивных тренировок.

Honor Watch GS 4 также поддерживает NFC для платежей WeChat и Alipay. Они способны работать до двух недель без подзарядки, а полная зарядка занимает всего 60 минут. Устройство также имеет водонепроницаемость 5 АТМ, что делает его подходящим для плавания.

Версия Honor Watch GS 4 с дизайном Starry Sky доступна по цене 999 юаней (примерно 139 долларов США), а два других варианта — по цене 1199 юаней (примерно 167 долларов США). Предварительные продажи уже начались в Китае, а официальные продажи стартуют 29 марта. Пока что нет информации о глобальном запуске этих часов.