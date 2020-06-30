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Honor Play4 Pro с термометром вызвал ажиотажный спрос

30.06.2020 20:41

Презентация смартфона с датчиком температуры состоялась в начале июня.

Этот аппарат продают по цене 425 долларов и он оказался очень востребованным, ведь компания не справляется с поставками и производством.

Такой дефицит привел к тому, что на eBay появились объявления, где жителям США предлагают Honor Play4 Pro за 999 долларов.

Вероятно такая бешенная популярность на устройство возникла на фоне пандемии коронавируса, ведь возможность смартфона измерять температуру как никогда востребована.

Напомним, что в Honor Play4 Pro установлен инфракрасный датчик способный с погрешностью всего 0,1 °C измерять температуру в пределах от минус 20 до плюс 100 градусов.

Honor Play4 Pro с термометром вызвал ажиотажный спрос

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