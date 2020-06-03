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Презентован смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

03.06.2020 16:07

Honor сегодня в Китае представил свой новый смартфон Honor Play 4 Pro. Особенностью этого аппарата стал ИК датчик для измерения температуры тела.
Новинка получила процессор Kirin 990 с поддержкой 5G и 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя в аппарате составляет 128 ГБ.

Дисплей в молодежном смартфоне диагональю 6,57-дюйма. Его разрешение составляет 2400х1080 точек, что соответствует формату Full HD+.

В экране смартфона выполнили вырез для двойной фронтальной камеры, датчики на 32 и 8 Мп размещены в верхнем левом углу.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне на боковой грани, а еще есть поддержка NFC. Встроенная батарея в смартфоне на 4200 мАч с поддержкой быстрой 40-ватной зарядки.

Презентован смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Основная камера двойная, где главный датчик на 40 Мп Sony IMX600 RYYB, второй объектив является телефотомодулем на 8Мп.

Особенностью смартфона стал отдельный инфракрасный датчик для измерения температуры, который работает бесконтактным способом.

Заявлено, что замерять можно объекты с температурой от -20 до +100 градусов. Точность измерения ИК-датчика составляет 0,1 градуса.

Honor Play 4 Pro будет доступен в дух версиях — с ИК-сенсором и без него. Первая версия стоит $420, а вторая на $15 дешевле.

Презентован смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

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