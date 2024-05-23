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Honor назвал дату глобального анонса флагманских смартфонов Honor 200

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Сначала эти смартфоны будут представлены в Китае до конца месяца.

Официальный анонс глобального выпуска линейки смартфонов Honor 200 запланирован на специальном мероприятии в Париже 12 июня.

В Honor подтвердили, что устройства будут поставляться с последней версией их фирменной прошивки MagicOS 8.0 «из коробки».

Владельцы складного Magic V2 и моделей серии Honor 90 также скоро получат доступ к этой обновленной прошивке.

Ожидается, что Honor 200 Pro будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, в то время как обычные модели Honor 200 получат процессор Snapdragon 8s Gen 3.

 

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