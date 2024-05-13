Honor готовит к выпуску модель Honor 200 Pro, которая будет премиальной версией в серии. Дизайн устройства будет продолжением прошлогодней модели Honor 100 Pro с двухцветной задней панелью из стекла и искусственной кожи.

На основе известной информации, были опубликованы первые качественные изображения грядущего Honor 200 Pro.

Honor 200 Pro будет иметь тройную камеру, расположенную на овальном островке. Одна из камер будет основной с 50-мегапиксельным сенсором и переменной диафрагмой f/1.9-2.4. Также упоминается наличие чего-то вроде перископа и цифрового зума с 50-кратным увеличением.

По слухам, Honor 200 Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, в то время как модель Honor 200 получит Snapdragon 8s Gen 3.

Относительно дисплеев, у обеих моделей ожидаются OLED-экраны с четырехгранным изгибом и разрешением «1.5K». В вырезе в форме таблетки будет размещены две фронтальные камеры для селфи.

Предполагается, что Honor анонсирует новые устройства серии 200 в конце текущего месяца в Китае.