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Honor Magic6 RSR Porsche появился в продаже на российском рынке по цене 200 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Смартфон специальная версия Honor Magic6 Pro в стиле Porsche, уже доступен на российских маркетплейсах, на что обратил внимание портал hi-tech.mail.ru.

Honor Magic6 RSR Porsche появился в продаже на российском рынке по цене 200 тыс. рублей

На «Яндекс Маркете» смартфон оценивается в 192-200 тыс. рублей, на OZON его можно приобрести за 206 000 рублей (24 ГБ + 1 ТБ), а на CDEK.Shopping цена составляет 161 тыс. рублей.

Стоит отметить, что представленные на отечественных маркетплейсах модели являются китайскими версиями Honor Magic6 RSR Porsche, а не международными.

Китайская версия стоит 9 999 юаней (129 тыс. рублей), а международная версия оценивается в 2000 долларов (186 тыс. рублей). Вероятно, более высокая цена в России связана с тем, что доступна только базовая модель Honor Magic6 Pro, а не полная версия Honor Magic6 RSR Porsche.

Китайские версии смартфонов поддерживают русский язык, но не имеют предустановленных сервисов Google, и, возможно, потребуется переходник для зарядки.

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