Honor Magic6 Porsche Design вышел за пределы КНР

Honor выпустила глобальную версию своего премиального смартфона Magic6 RSR Porsche Design. Этот смартфон был доступен только в Китае с марта, но теперь он стал доступен и для международных пользователей.

Magic6 RSR Porsche Design имеет некоторые улучшения по сравнению с предыдущей моделью Magic6 Pro, включая большую оперативную память, большой накопитель и улучшенную камеру.

Особенности смартфона включают модифицированный экран с двуслойной матрицей Tandem Display, большой диагональю и высокой яркостью. Камера Magic6 RSR Porsche Design также обновлена, предлагая 50-мегапиксельный основной модуль и другие полезные функции для лучшего качества съемки, особенно ночью.

Смартфон доступен в двух цветах, которые соответствуют цветам автомобилей Porsche. В Великобритании его можно приобрести за 1599 британских фунтов в официальном магазине Honor, а скоро он станет доступен и на других европейских рынках.