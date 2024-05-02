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Honor Magic6 Porsche Design вышел за пределы КНР

Автор На чтение 1 мин Просмотров 58 Опубликовано

Honor выпустила глобальную версию своего премиального смартфона Magic6 RSR Porsche Design. Этот смартфон был доступен только в Китае с марта, но теперь он стал доступен и для международных пользователей.

Honor Magic6 Porsche Design вышел за пределы КНР

Magic6 RSR Porsche Design имеет некоторые улучшения по сравнению с предыдущей моделью Magic6 Pro, включая большую оперативную память, большой накопитель и улучшенную камеру.

Особенности смартфона включают модифицированный экран с двуслойной матрицей Tandem Display, большой диагональю и высокой яркостью. Камера Magic6 RSR Porsche Design также обновлена, предлагая 50-мегапиксельный основной модуль и другие полезные функции для лучшего качества съемки, особенно ночью.

Смартфон доступен в двух цветах, которые соответствуют цветам автомобилей Porsche. В Великобритании его можно приобрести за 1599 британских фунтов в официальном магазине Honor, а скоро он станет доступен и на других европейских рынках.

Honor Magic6 Porsche Design вышел за пределы КНР

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