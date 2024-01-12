Honor Magic V2 RSR Porsche Design уже поступил в продажу на рынке КНР

Недавно на китайском рынке состоялся долгожданный релиз Honor Magic V2 RSR Porsche Design — складного смартфона, который обладает флагманскими характеристиками и уникальным дизайном.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design, оснащенный мощным процессором Snapdragon и специально разработанным кастомным ПО, теперь доступен для покупки.

Покупатели могут приобрести его через Honor Mall, магазины Honor Experience и официальный веб-сайт Porsche в Китае, пишет gizmochina. Цена на модель с автономным хранением составляет 15 999 юаней или почти 200 тыс. рублей по актуальному курсу.

Смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design представляет собой особую версию, в которой использованы элементы престижного автомобильного бренда Porsche.

Magic V2 RSR Porsche Design поражает не только внешним видом, но и техническими характеристиками. Он обладает большим 7,92-дюймовым основным OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и 6,43-дюймовым внешним OLED-экраном.

Смартфон работает на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition, сопровождаемого 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгое время работы и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.