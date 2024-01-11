В Китае представлен смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design

Honor на большой презентации флагманских смартфонов серии Magic 6 представила еще и Magic V2 RSR Porsche Design. Устройство будет доступно в продаже с завтрашнего дня.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 поколения с тактовой частотой 3,36 ГГц, а также 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Этот смартфон имеет два дисплея: складной гибкий OLED-экран с разрешением 2344 x 2156 пикселей и размером 7,92 дюйма для внутреннего использования, а также внешний OLED-экран с разрешением 2376 x 1060 пикселей и размером 6,43 дюйма. Оба экрана имеют плотность пикселей 402 PPI и частоту обновления 120 Гц.

Новинка оснащена основной камерой на 50 мегапикселей (с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией изображения), телеобъективом на 20 мегапикселей (с диафрагмой f/2.4 и оптической стабилизацией изображения), сверхширокоугольной камерой на 50 мегапикселей (с диафрагмой f/2.0) и фронтальным модулем на 16 мегапикселей (с диафрагмой f/2.2). Батарея смартфона емкость 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Honor Magic V2 RSR Porsche Design пока доступен только на китайском рынке. Версия с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти стоит 15 999 юаней (197 тыс. рублей).

Источник: gizmochina