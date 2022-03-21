Honor готовится к загадочному объявлению 29 марта

В сети циркулирует загадочное приглашение — похоже, что Honor готовится к запуску продукта 29 марта. Несмотря на то, что мы не смогли ничего найти по официальным каналам Honor, GizChina опубликовала приглашение и утверждает, что мы собираемся получите немного волшебства смартфона Honor в конце месяца. Ребята из GizChina ссылаются на «сетевые источники» , которые якобы сообщают, что Honor анонсирует смартфоны начального и среднего уровня для глобального рынка. И хотя к информации нужно относиться с долей скептицизма, вполне возможно, что загадочные устройства относятся к серии X (причем X по совпадению подходит для раздувания фактора таинственности).

Предполагаемые модели — Honor X9 5G, Honor X8 и Honor X7. Honor X8 уже был официально анонсирован в Китае с процессором Snapdragon 680, 6,7-дюймовым дисплеем Full HD+ (1080 × 2388 пикселей), 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Спецификации двух других потенциальных кандидатов на этот весенний запуск в настоящее время остаются загадкой. Судя по спецификациям X8 и тому факту, что два других устройства расположены вокруг него, мы должны ожидать аналогичных характеристик, причем X9 5G обещает больше всего. Honor анонсировала ряд новых продуктов на MWC 2022 в прошлом месяце, в том числе наушники Earbuds 3 Pro и Honor Watch GS 3 , а также флагманский Honor Magic 4 Pro с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Ранее Астера писала, что спецификации, рендеры и цены Honor Magic4 Lite просочились в сеть.