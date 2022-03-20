Спецификации, рендеры и цены Honor Magic4 Lite просочились в сеть

Honor представила серию флагманских телефонов Magic4 на недавно прошедшей выставке технологий Mobile World Congress (MWC) 2022. Свежая информация показывает, что помимо Magic4, Magic4 Pro и Magic4 Ultimate Edition, в линейку также входит телефон среднего класса под названием Honor Magic4 Lite. Новый отчет Appuals раскрыл рендеры, спецификации и цены Magic4 Lite.

Характеристики Honor Magic4 Lite

Ожидается, что в Honor Magic4 Lite 5G будет установлен . 6,81-дюймовая ЖК-панель TFT с разрешением Full HD+ 1080 x 2388 пикселей, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 483 ppi. Для селфи у него может быть 16-мегапиксельная камера, способная снимать видео со скоростью до 60 кадров в секунду. Как видно из просочившихся рендеров, у Magic4 Lite экран с дырочками и заметным подбородком.

Глянцевая задняя панель Magic4 Lite, скорее всего, будет содержать 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макрокамеру, 2-мегапиксельную линзу глубины и светодиодную вспышку, размещенную внутри круглого модуля камеры. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 11, на которую наложен Magic UI 6.

Magic4 Lite оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт через USB-C. У него не будет поддержки беспроводной зарядки. В целях безопасности он имеет боковой сканер отпечатков пальцев.

Мобильная платформа Snapdragon 695 будет работать на Magic4 Lit . Телефон будет оснащен 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что устройство будет иметь другие функции, такие как рейтинг IPX2 для защиты от мелких брызг, один динамик, 5G, две SIM-карты, Wi-Fi 802.11ac, NFC и GPS. В нем не будет слота для карт памяти microSD.

Цена Honor Magic4 Lite

Стоимость Honor Magic4 Lite, скорее всего, составит 299 евро. Как показано на приведенных выше рендерах, он может быть черного, синего и серебристого цветов. Пока неясно, будет ли устройство анонсировано на предстоящем мероприятии Honor 29 марта .