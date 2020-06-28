Honor анонсировал дебют Honor 30 Lite на 2 июля

Бренд Honor сегодня распространил в сети тизерное изображение, которое анонсирует скорый дебют смартфона на китайском рынке.

Речь идет о модели Honor 30 Lite, которая на китайском рынке будет носить название Honor 30 Youth Edition.

Этот аппарат будет представлен 2 июля наряду с планшетофоном Honor X10 Max, фотографии которого сегодня публиковали источники.

Honor 30 Lite для Китая будет иметь обычную внешность, а ранее базы регуляторов уже раскрывали его характеристики.

Так, уже известно, что смартфон будет иметь процессор MediaTek Dimensity 800 5G. Диагональ его экрана составит 6,5 дюйма, а частота обновления составит 90 Гц.

На задней панели будет располагаться камера с основным датчиком на 48 Мп.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой 22,5-ватной зарядки. Больше подробностей станет известно уже на следующей неделе.