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Honor анонсировал дебют Honor 30 Lite на 2 июля

28.06.2020 12:46

Бренд Honor сегодня распространил в сети тизерное изображение, которое анонсирует скорый дебют смартфона на китайском рынке. Honor анонсировал дебют Honor 30 Lite на 2 июля
Речь идет о модели Honor 30 Lite, которая на китайском рынке будет носить название Honor 30 Youth Edition.

Этот аппарат будет представлен 2 июля наряду с планшетофоном Honor X10 Max, фотографии которого сегодня публиковали источники.

Honor 30 Lite для Китая будет иметь обычную внешность, а ранее базы регуляторов уже раскрывали его характеристики.

Так, уже известно, что смартфон будет иметь процессор MediaTek Dimensity 800 5G. Диагональ его экрана составит 6,5 дюйма, а частота обновления составит 90 Гц.

На задней панели будет располагаться камера с основным датчиком на 48 Мп.

За автономную работу устройства будет отвечать батарея на 4 000 мАч с поддержкой 22,5-ватной зарядки. Больше подробностей станет известно уже на следующей неделе.

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