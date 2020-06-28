Планшетофон Honor X10 Max появился на живых фото

Последнее время о новом смартфоне Honor X10 Max появляется немало сообщений, а сегодня в распоряжении зарубежных источников оказались еще и живые фото модели.

Наряду с рассекреченной внешностью раннее были раскрыты и некоторые характеристики смартфона. Итак, планшетофон Honor X10 Max будет официально представлен уже 2 июля.

В этом смартфоне предложат стереодинамики, тройную камеру и стандартный разъем для наушников. Ранее были данные, что камера будет с двумя датчиками, но снимки показывают три модуля и фотовспышку.

Как сообщает источник, в камере будут сенсоры на 48, 8 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев в устройстве расположится на боковой грани.

Что касается других данных, то новому Honor X10 Max приписывают 7,09-дюймовый дисплей, процессор MediaTek Dimensity 800 5G и аккумулятор на 4 900 мАч. Другие подробности о новинке пока не раскрываются.