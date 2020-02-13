Honor 9X в России появился в новом изумрудно-зеленом цвете

Honor 14 февраля начнет продажи изумрудно-зелёного смартфона Honor 9X.

Этот смартфон будет доступен по цене 16 990 рублей. На рынке Honor 9X еще предлагается в черном и синем исполнении.

Напомним, российская версия Honor 9X оснащена 6,59-дюймовым экраном с разрешением Full HD+.

В основе устройства лежит процессор Kirin 710F и 4 ГБ оперативной памяти, а флеш-накопитель предусмотрен только на 128 ГБ.

Аппарат также оснащен 48 Мп основной камерой и классическим сканером отпечатка пальца размещенном на задней панели.