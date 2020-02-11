Honor снизил цены на смартфоны в России к 14 и 23 февраля

Молодежный бренд Honor в России в честь праздников 14 и 23 февраля устроит распродажу.

Специальные предложения на товары Honor будут действовать с 11 по 25 февраля, а в этот период россияне смогут приобрести выгодно смартфон Honor 20 Pro и выбрать для него подарок.

На выбор предложат фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники Honor AM61. Помимо этого при покупке смартфона действует дополнительная скидка в размере 8 тыс. руб.

В период скидок и подарков можно будет выгодно купить ноутбуки Honor MagicBook 14 и Honor MagicBook Pro, наушники и носимые устройства.