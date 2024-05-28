HMD выпустила модные и лимитированные очки в виде двух огромных смартфонов

HMD представила уникальные модные очки, созданные в сотрудничестве с дизайнером Шинейдой Гори, которые имеют форму двух огромных смартфонов.

HMD, бывший производитель телефонов Nokia, решил зайти в мир высокой моды с коллекцией аксессуаров под названием «The Phonecore Collection».

Одними из главных изделий этой коллекции стали солнцезащитные очки под названием «Screen shades», которые вдохновлены дизайном смартфона. Вместо обычных линз в очках находятся два гигантских телефона, создавая уникальный вид.

Оправа для очков была изготовлена с использованием 3D-принтера и переработанного пластика. Кроме очков, в коллекцию также входят ремень с ремешком для смартфона и пластиковая сумка, предназначенная для ношения только смартфонов.

Коллекция «The Phonecore Collection» была представлена в честь выпуска нового смартфона HMD Pulse Pro. Это устройство отличается высокой степенью ремонтопригодности, 6,65-дюймовым IPS-экраном, 50-мегапиксельной камерой и емкой батареей на 5000 мАч. Стоимость нового смартфона составляет 180 евро (около 17 800 рублей).

В HMD сообщили, что очки, ремень и сумка будут выпущены в ограниченном количестве, однако цена на аксессуары пока не была раскрыта.