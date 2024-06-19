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HMD Skyline в стиле Nokia Lumia посетил Geekbench с SoC Snapdragon 7s Gen 2

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Недавно стало известно, что компания HMD Global разрабатывает новый смартфон под названием HMD Skyline. Ранее были опубликованы рендеры этого устройства, показывающие его дизайн, напоминающий Nokia Lumia 920.

HMD Skyline в стиле Nokia Lumia посетил Geekbench с SoC Snapdragon 7s Gen 2

Теперь смартфон был замечен на Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики.

Так, выяснилось, что смартфон оснащен материнской платой с кодовым названием «Tomcat», 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерным процессором.

Четыре ядра работают на частоте 1,96 ГГц, а остальные четыре — на частоте 2,40 ГГц. Предположительно, речь идет о процессоре  Snapdragon 7s Gen 2.

Кроме процессора, Geekbench подтверждает, что устройство будет работать на Android 14. Что касается производительности, смартфон набрал 1027 баллов в одноядерном тестировании и 2857 баллов в многоядерном тестировании.

По предварительным данным, HMD Skyline получит OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессор Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm.

Что касается камеры, устройство, по слухам, будет иметь основную камеру на 108 Мп, широкоугольную камеру и третью камеру, возможно, макро-объектив или датчик глубины. На передней панели будет размещена камера для селфи на 32 Мп.

Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4900 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ожидается, что оно также будет иметь стереодинамики, встроенный сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли IP67.

Также известно, что предварительная цена новинки составит 520 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.

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