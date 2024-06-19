HMD Skyline в стиле Nokia Lumia посетил Geekbench с SoC Snapdragon 7s Gen 2

Недавно стало известно, что компания HMD Global разрабатывает новый смартфон под названием HMD Skyline. Ранее были опубликованы рендеры этого устройства, показывающие его дизайн, напоминающий Nokia Lumia 920.

Теперь смартфон был замечен на Geekbench, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики.

Так, выяснилось, что смартфон оснащен материнской платой с кодовым названием «Tomcat», 8 ГБ оперативной памяти и восьмиядерным процессором.

Четыре ядра работают на частоте 1,96 ГГц, а остальные четыре — на частоте 2,40 ГГц. Предположительно, речь идет о процессоре Snapdragon 7s Gen 2.

Кроме процессора, Geekbench подтверждает, что устройство будет работать на Android 14. Что касается производительности, смартфон набрал 1027 баллов в одноядерном тестировании и 2857 баллов в многоядерном тестировании.

По предварительным данным, HMD Skyline получит OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также процессор Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm.

Что касается камеры, устройство, по слухам, будет иметь основную камеру на 108 Мп, широкоугольную камеру и третью камеру, возможно, макро-объектив или датчик глубины. На передней панели будет размещена камера для селфи на 32 Мп.

Устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4900 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Ожидается, что оно также будет иметь стереодинамики, встроенный сканер отпечатков пальцев и защиту от воды и пыли IP67.

Также известно, что предварительная цена новинки составит 520 евро за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища.