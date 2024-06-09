HMD Skyline с дизайном в стиле Nokia Lumia 920 представлен на рендерах

Компания HMD Global, ответственная за производство смартфонов Nokia, продолжает воспоминать о прошлом. Недавно они вернули на рынок классический смартфон Nokia 3210, добавив к нему современные особенности. И, кажется, они снова занялись созданием нового телефона.

Ранее уже сообщалось, что HMD готовит что-то под названием Skyline. Теперь появились первые рендеры HMD Skyline, опубликованные пользователем @smashx_60.

На рендерах можно увидеть телефон, дизайн которого напоминает стиль Fabula, впервые представленный в смартфоне Nokia N9. Ярко-желтая цветовая гамма придает ему некоторую схожесть с культовой моделью Nokia Lumia 920.

Хотя дизайн может показаться старомодным, спецификации телефона, похоже, соответствуют современным требованиям.

Согласно предыдущим слухам, Skyline будет оснащен современным дисплеем FHD+ OLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что устройство будет работать на среднем классе процессоров SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

На задней панели Skyline будет располагаться тройная камера, включающая 108-мегапиксельный основной сенсор, сверхширокоугольный объектив и датчик для макросъемки или измерения глубины. Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 32 Мп.

Телефон будет оборудован аккумулятором емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Также сообщается, что он будет иметь степень защиты от пыли и воды IP67.

Среди современных функций также будет сканер отпечатков пальцев под дисплеем и стереодинамики. Предполагается, что устройство будет работать на Android 14, последней версии операционной системы Google.

Ожидается, что стоимость HMD Skyline составит 520 евро за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а его релиз запланирован на июль.

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