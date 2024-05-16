HMD представила дешевый планшет HMD T21 с Unisoc T612 и АКБ на 8 200 мАч

HMD представила новый доступный планшет HMD T21, который, как можно догадаться, является переименованной моделью Nokia T21, выпущенной в осенью 2022 года.

Это устройство оснащено более современной операционной системой Android 13, установленной по умолчанию, сообщает GSMArena.com.

Планшет HMD T21 имеет 10,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2000 x 1200 пикселей, соотношением сторон 5:3 и поддержкой стилуса.

За его производительность отвечает процессор Unisoc T612, а для фото- и видеосъемки доступны две 8-мегапиксельные камеры. Емкость аккумулятора составляет 8200 мАч, а также имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

HMD обещает обеспечить два года обновлений операционной системы и четыре года выпуска патчей безопасности для планшета HMD T21.

Новинка будет доступна в единственном цвете Black Steel и предлагается с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Цена на HMD T21 составляет около 300 евро (примерно 29 700 рублей).