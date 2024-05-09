Huawei представила 11,5-дюймовый планшет MatePad S с IPS-экраном

Новый планшет оснащен 11,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,8 К и частотой обновления 144 Гц.

Компания Huawei также уделила особое внимание заботе о глазах пользователей, внедрив в MatePad S технологию PaperMatte.

Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 4.2 и обладает неплохим потенциалом благодаря 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

В дополнение к этому, MatePad S оснащен долговечным аккумулятором емкостью 8800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

Планшет также предлагает возможность расширить свои творческие способности, потому что он совместим со стилусом M-Pencil StarLight stylus, который можно приобрести отдельно.

MatePad S имеет 13-мегапиксельную заднюю камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Планшет выполнен в металлическом корпусе и вес имеет 510 граммов. Он доступен в трех цветах: Space Gray, Frost Silver и Violet.

MatePad S предлагается по цене от 399 евро, а вариант с интеллектуальной магнитной клавиатурой доступен по цене 499 евро.