HMD Global придумала бюджетный смартфон “Vibe» эксклюзивно для рынка США

HMD Global представила специальную модель HMD Vibe, адаптированную к потребностям американского рынка.

HMD Vibe работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680, который относится к среднему классу и идеально подходит для повседневного использования.

Он оснащен 6 ГБ оперативной памяти и предлагает 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD для тех, кому необходимо больше места. Кроме того, смартфон обладает 4 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает до двух дней автономной работы без подзарядки. Однако, поклонники быстрой зарядки могут быть немного разочарованы, так как HMD Vibe поддерживает только проводную зарядку мощностью 10 Вт.

Смартфон оснащен дисплеем размером 6,56 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Камера на устройстве достаточно простая.

На задней панели расположена двойная камера с 13-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины, предназначенным, вероятно, для создания эффектов портретного режима. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп предназначена для селфи. Все камеры поддерживают функции HDR, искусственного интеллекта и оптимизации тона кожи.

HMD Vibe имеет рейтинг IP52, что делает его пыленепроницаемым и защищенным от небольших брызг воды. Опции подключения включают Bluetooth 5.0 и 4G LTE.

Стоит отметить, что в смартфоне отсутствует сканер отпечатков пальцев; вместо этого устройство полностью полагается на функцию разблокировки по лицу для обеспечения биометрической безопасности.

HMD Vibe продается по цене 150 долларов и будет выпущен в мае в США.