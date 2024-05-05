HMD Global перезапустит кнопочный телефон Nokia 3210 (2024)

Перезапуск Nokia 3210, запланированный на 2024 год, предлагает комбинацию современного дизайна и ностальгической атмосферы.

Новая версия сохраняет некоторые элементы дизайна модели 6310 и имеет более современный внешний вид. Он также оснащен 2-мегапиксельной камерой, что является уступкой современным стандартам, но представляет прогресс по сравнению с оригинальной моделью.

Внутри Nokia 3210 (2024) находится скромное аппаратное оснащение, соответствующее функциональному телефону. Устройство оснащено 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем и процессором Unisoc T107.

Варианты хранения включают 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения через карту microSD. Аккумулятор емкостью 1450 мАч обеспечивает длительное время работы.

Телефон поддерживает две SIM-карты Nano-SIM, Bluetooth 5.0 и имеет порт USB-C для зарядки, что является долгожданным обновлением.

Он также сохраняет классический разъем для наушников 3,5 мм и поддерживает сети 4G. В Nokia 3210 также будет доступна классическая игра Snake для создания ностальгического настроения.

По предварительным данным, модель поступит в продажу 8 мая по цене 89 евро.