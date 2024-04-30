HMD Global представила три модели телефонов Nokia с 4G и поддержкой Youtube

Компания HMD Global, владелец бренда Nokia, официально представила свои новые функциональные модели телефонов: Nokia 215 4G, Nokia 225 4G и Nokia 235 4G.

Это было сделано вскоре после утечки информации о смартфоне Nokia 225 4G, и теперь мы можем изучить все подробности об этих устройствах.

Новые телефоны Nokia разработаны с учетом потребностей пользователей, которые ценят надежность, доступность и основные мобильные функции.

Все модели поддерживают технологию 4G и предлагают возможность наслаждаться высокоскоростным интернетом. Они доступны в различных ярких цветах и оснащены привычной и удобной клавиатурой T9, которая придаст ощущение ностальгии.

Nokia 215 4G и Nokia 235 4G обладают 2,8-дюймовым экраном, а Nokia 225 4G имеет немного меньший 2,4-дюймовый дисплей. Все три модели имеют разрешение QVGA, работают на процессоре Unisoc T107 и управляются операционной системой S30+, специально разработанной для обеспечения удобства использования.

Nokia 215 4G не имеет камеры, а Nokia 225 4G оснащена базовой VGA-камерой, позволяющей делать простые фотографии.

А вот Nokia 235 4G обладает 2-мегапиксельной камерой, которая позволит вам запечатлеть важные моменты вашей жизни. Все эти модели поддерживают Bluetooth 5.0, а также оснащены разъемом для наушников 3,5 мм и портами USB Type-C.

У них также есть съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч, обеспечивающий до 9,8 часа непрерывной работы в режиме разговора при использовании двух SIM-карт.

Кроме основных функций, эти телефоны также поддерживают облачные приложения, которые предлагают вам доступ к новостям, сводкам погоды и короткометражным фильмам на YouTube.

А теперь о самом интересном — ценах и доступности. Эти функциональные телефоны доступны для широкой аудитории.

Nokia 215 4G оценивается примерно в 63 доллара, Nokia 225 4G — 74 доллара, а Nokia 235 4G — 84 доллара. Сначала они появятся на Европе, а позже выйдут и на других рынках.