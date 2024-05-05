Hisense сделала телевизор-картину CanvasTV стоимостью 999 долларов

Hisense представила телевизор CanvasTV, который является аналогом Samsung The Frame, но значительно более доступным по цене.

CanvasTV имеет матовый экран и предназначен для отображения цифровых полотен и фотографий в режиме ожидания. Технические характеристики CanvasTV схожи с флагманской моделью Samsung The Frame, но его стартовая цена на несколько сотен долларов ниже.

Телевизор оснащен 4K матрицей с использованием технологии QLED, антибликовым покрытием экрана, частотой обновления 144 Гц и поддержкой объемного 2.0.2 звука.

CanvasTV поставляется с предустановленными репродукциями известных произведений искусства, а также позволяет пользователям загружать собственные фотографии и картины. Телевизор также оснащен датчиком движения, который автоматически выключает его, когда комната пуста, и включает при появлении людей.

Hisense уже ранее экспериментировала с концепцией телевизора-картины, и CanvasTV является логичным развитием этой идеи. В сравнении с другими производителями, такими как Samsung и LG, Hisense CanvasTV предлагает более привлекательное соотношение цены и качества.

Продажи Hisense CanvasTV стартуют в этом летом, а в комплект поставки входят крепление для монтажа на стену и сменная рамка из тикового дерева, с возможностью приобретения дополнительных рам других цветов.