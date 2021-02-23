Озвучены цены на новые телевизоры Samsung The Frame и 4K QLED

Корейская компания озвучила цены на телевизоры 2021 модельного года, и оказалось, что самая доступная модель из флагманских новинок будет предлагаться по цене $549, а это стоимость 43-дюймовый версии.

Samsung озвучила цены на панели серии The Frame и 4K QLED, которые были представлены в начале года и теперь стали доступны для покупки в некоторых странах.

Так, The Frame на глобальном рынке будут стоить от 999 долларов. Такой ценник получила самая маленькая панель – 43 дюйма.

Версии с 50 и 55-дюймовым высококачественными панелями можно будет купить за 1299 и 1499 долларов.

Также Samsung предложит телевизоры The Frame с 65 и 75-дюймовыми экранами, которые оценили в 1999 и 2999 долларов.

Что касается QLED панелей, то серия Q60A на рынке представлена с экранами от 43 до 85 дюймов, стоимость начального уровня телевизоров составляет от 549 до 2599 долларов.

Samsung Q70A уже обойдётся от 949 до 2999 долларов, но эта серия уже представлена от 55 до 85-дюймовых вариантов.

Самая дорогая серия — Q80A тоже получила панели от 55 до 85 дюймов стоимость которых варьируется от 1299 до 3699 долларов.