HarmonyOS 2.0 для смартфонов все-таки оказалась перелицованной Android 10 с EMUI

HarmonyOS 2.0 уже тестируется на смартфонах компании Huawei, но пока количество моделей ограничено.

Автор издания ArsTechnica смог протестировать HarmonyOS с оболочкой EMUI и сделать некоторые выводы по поводу китайской операционной системы.

По мнению журналиста, HarmonyOS не отличается от Android 10, причем было отмечено, что HarmonyOS 2.0 является копией американской ОС, но только с надстройкой EMUI.

В ArsTechnica отмечают, что особо ничего страшного нет в том, что китайская компания скопировала Android 10, но это вышло сильно явно и без существенных отличий.

Стоит отметить, что сейчас HarmonyOS для мобильных устройств находится на ранней стадии тестирования, и как отметили в Huawei, в дальнейшем будет запущена операционная система с полностью новым интерфейсов EMUI.

Между тем, ранее другие источники также сообщали, что новая ОС является перелицованной Android 10 с EMUI, но тогда же был предположение, что использование Android будет только в тестах, тогда как серийные устройства выйдут на базе собственной ОС компании.