Huawei «заменитель Android» тестирует на смартфоне Huawei Mate 30

Huawei начала тестировать свою операционную систему HarmonyOS 2.0. на смартфоне Huawei Mate 30.

В сети появилось видео, в котором демонстрируется работа фирменной операционной системы с оболочкой EMUI 11. Эту оболочку адаптировали как для Android, так и для HarmonyOS 2.0.

Напомним, HarmonyOS 2.0. разработана для разных устройств. Эта ОС более универсальная чем Android.

Китайская платформа может работать на телевизорах, носимой электронике, устройствах для домашнего использования и системах безопасности.

Также HarmonyOS 2.0. адаптирована для смартфонов и планшетов. Сейчас ее тестируют на Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, MatePad Pro, Huawei P30 и Mate 30 Pro 5G. В дальнейшем список аппаратов и их количество будет расширено.