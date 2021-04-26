Хакеры перестали требовать от Apple выкуп за украденные данные

Хакеры перестали требовать от Apple выкуп за украденные данные26.04.2021 22:11
Злоумышленники требовали от американской компании выкуп и угрожали постепенно публиковать данные в открытый доступ.
О взломе системы компании-партнера Apple Quanta Computer стало известно недавно. В системе содержались данные о будущих ноутбуках MacBook и других продуктов.
Взломала систему хакерская группировка REvil. Первую партию данных хакеры опубликовали, но как стало известно, теперь все данные о взломе REvil удалили, а требования выкупа прекратились.
По какой причине это произошло неизвестно, возможно Apple все-таки заплатила, а может быть она предприняла другие меры.
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