В России начались продажи беспроводных меток от Apple за 3000 рублей

Сегодня стартовали продажи долгожданных меток AirTag от компании Apple, в России одну метку можно купить за 2 990 рублей, или четыре за 9 990 рублей.

AirTag в РФ и других странах пока предлагается для предварительного заказа, «живые» продажи начнутся 30 апреля.

Напомним, метки являются полноценным устройством с собственным процессором Apple U1 модулями NFC и Bluetooth LE, а также установленным динамиком, чтобы можно было подать сигнал для обнаружения предмета.

Метка получила защиты по стандарту IP67, питание устройства осуществляется за счет батарейки CR2032, которой, как обещает производитель, хватит на год.