Gran Turismo 7 готовится к запуску на PlayStation 4 и PlayStation 5

После месяцев смешанных сообщений, расплывчатых формулировок и более чем небольшого молчания Sony наконец подтвердила это: Gran Turismo 7 станет игрой для PlayStation 4 и PlayStation 5, когда она выйдет в 2022 году.

Как ни странно, заявление идет прямо сверху, но похоронено внутри цитаты из другого, отдельного межгенного разногласия, касающегося совместного запуска кросс-поколения 2022 года Horizon Forbidden West .

Если вы пропустили, Sony объявила дату запуска продолжения Horizon в прошлый четверг, 2 сентября. Однако в то же время было объявлено, что игроки PS4, которые не приобрели дорогие специальные выпуски игры, не будут иметь права на обновление. к версии PS5. Хотя они могли играть в версию для PS4 на PS5, если бы они хотели получить полный опыт нового поколения, им пришлось бы снова выложить еще 70 долларов за игру.

Джим Райан, президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment, выступил сегодня с заявлением, в котором отказался от этой позиции. Sony планировала, что все игры разных поколений будут бесплатно обновляться на начальном этапе, добавив плату позже. Было четко заявлено, что HFW является частью этой схемы бесплатного обновления, но задержка запуска вытолкнула его из этого окна. Признавая это, Райан вновь подтвердил, что версию игры для PS4 можно обновить до PS5 бесплатно.

Однако с сегодняшнего дня Sony будет вводить плату за обновление в размере 10 долларов за каждую другую эксклюзивную игру для разных поколений, которая выходит на рынок. Именно здесь на помощь приходит Gran Turismo 7.

Это первое прямое упоминание Gran Turismo 7 из официальных источников за довольно долгое время. Это может также указывать на то, что мероприятие PlayStation Showcase на этой неделе, наконец, принесет больше информации.