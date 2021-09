Следующая презентация PlayStation PS5 состоится 9 сентября

Sony планирует 40-минутный взгляд на «будущее» PS5 на следующей неделе.

Мы наконец получим лучшее представление о том, что нас ждет впереди с PS5, во время презентации 9 сентября, о чем Sony объявила сегодня в блоге PlayStation .

Демонстрация PS5 продлится около 40 минут и будет включать новости от различных PlayStation Studios об играх, «выпускающих в этот праздник и в будущем». В блоге PlayStation подчеркивается, что на витрине не будет никакой информации о предстоящей гарнитуре Sony PS5 VR, но после нее будут проведены интервью с разработчиками, в которых будут подробно описаны некоторые анонсы.

Новости о витрине приходят после относительно тихого лета от PlayStation. Sony не проводила собственных крупных прямых трансляций и не появлялась на сторонних мероприятиях, таких как E3. Помимо разовых анонсов для портов PS5, таких как Ghost of Tsushima и Death Stranding Director’s Cuts , больше всего мы слышали о том, что Guerilla Games появились на Gamescom на прошлой неделе, чтобы подтвердить перенос Horizon Forbidden West до февраля 2022 года.

В результате, календарь релизов первой партии PS5 выглядел немного более светлым на эту осень, в преддверии праздничного сезона. После выхода эксклюзивной игры Death Loop для временной консоли в следующем месяце появится кросс-жанровая приключенческая игра Kena: Bridge of Spirits, а затем … не что иное, как кроссплатформенные блокбастеры, такие как Battlefield 2042 и Guardians of the Galaxy.

Предстоящая безымянная игра God of War, которую все привыкли называть God of War: Ragnarok, ранее предполагалась к выпуску в 2021 году, но также была отложена . Ряд других игр также перенесен до 2022 года из-за продолжающихся трудностей в работе, вызванных пандемией.

PS5 хорошо стартовала в этом году с Returnal и Ratchet & Clank: Rift Apart . Надеюсь, у него еще есть пара сюрпризов, чтобы завершить 2021 год. Шоу-кейс 9 сентября планируется начать в 16:00 по восточноевропейскому времени на YouTube и Twitch.