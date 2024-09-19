GPD запускает продажи нового ноутбука с двумя экранами OLED

Компания GPD объявила о начале продаж своего первого ноутбука с двумя экранами, который называется GPD Duo.

Теперь известны подробные технические характеристики и цены на разные конфигурации устройства.

Ноутбук GPD Duo оснащен двумя 13,3-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 2880×1800 пикселей. Экраны обладают высокой яркостью в 500 нит и поддерживают широкий цветовой охват: 133% sRGB, 96% NTSC, 100% Adobe RGB и DCI-P3.

На корпусе устройства расположены два порта USB Type-C и Type-A, OCuLink, а также HDMI 2.1. Кроме того, имеется веб-камера на 5 Мп.

Что касается автономности, то ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 80 Втч, который может зарядиться до 50% всего за 29 минут.

Во всех конфигурациях используются оперативная память LPDDR5X-7500 и накопители с интерфейсом PCIe 4.0 x4. Размеры ноутбука составляют 297 x 209,65 x 23,8 мм.

Цены на GPD Duo варьируются в зависимости от конфигурации. Модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем на базе AMD Ryzen 7 8840U стоит 1425 долларов (130 600 руб.).

Конфигурация с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем на Ryzen AI 9 HX 370 обойдется в 1790 долларов (164 000 руб.). А самая мощная версия с 64 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ накопителем будет стоить 1970 долларов (180 600 руб.).