GPD выпустила ноутбук Duo с двойными OLED-дисплеями

GPD, китайский производитель, готовится к выпуску новой линейки ноутбуков-трансформеров с двумя OLED-дисплеями. Эти новинки будут представлены на выставке Computex, начало которой запланировано на 4 июня 2024 года.

Внешне GPD Duo очень похож на ранее анонсированные на выставке CES 2023 устройства Asus Zenbook Duo и Lenovo Yoga Book 9i.

Одной из ключевых особенностей новых ноутбуков будут двойные 13.3-дюймовые OLED-экраны, расположенные друг над другом. Это позволит пользователям работать в нескольких программах одновременно, что особенно полезно для художников и дизайнеров, которым требуется постоянный доступ к референсам и другим вспомогательным материалам.

Ожидается, что оба OLED-дисплея будут произведены Samsung и будут поддерживать жесты, мультитач (до 10 касаний) и 4096 уровней чувствительности при использовании стилуса Surface Pen. Таким образом, нижний дисплей может использоваться в качестве цифрового холста, заменяя графический планшет.

\Пока нет информации о конкретной начинке новых ноутбуков, но судя по заявлениям производителя о 35 Вт TDP и поддержке ИИ-функций, можно предположить, что они будут оснащены процессорами AMD Ryzen 7 8845HS и Ryzen 9 8945HS.