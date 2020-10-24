Googlefier устанавливает на смартфоны Huawei и Honor сервисы Google

Huawei только что анонсировала Mate 40, но, как и любой другой недавний телефон компании, ему мешает отсутствие приложений Google. Эти приложения и соответствующие службы можно установить на телефоны Huawei и Honor, но до сих пор этот процесс был утомительным и состоял из десятков шагов. Удачно названное приложение Googlefier пытается это изменить — оно не предлагает одношагового решения, но делает процесс более доступным с ограниченной автоматизацией и пошаговым руководством.

Приложение создано участником форума XDA Developers bender_007 и доступно для скачивания в соответствующей теме. После того, как вы установили его на свой телефон Huawei или Honor, вам необходимо предоставить ему все разрешения, которые он запрашивает, а затем просто следовать инструкциям, которые он вам дает. Он использует метод LZ Play, который стал популярен после запуска Mate 30 . После того, как вы выполнили все шаги, отображаемые в приложении, вы сможете установить Play Store, войти в свою учетную запись Google и впоследствии получить все другие приложения Google, которые вам нужны.

Разработчики XDA протестировали рабочий процесс на P40 Pro и MatePad Pro под управлением EMUI 10 и смогли завершить процесс примерно за пять-семь минут. Рекомендуется (хотя и не обязательно) начинать процесс с восстановления заводских настроек, поэтому обязательно сделайте резервную копию всех своих данных, файлов, сообщений и т. Д., Прежде чем продолжить. Googlefier работает на устройствах Huawei и Honor. Вы можете найти загрузку и дополнительные инструкции на форуме разработчиков XDA.