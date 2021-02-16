Google в 2021 году полностью изменит дизайн операционной системы Android

На сайте XDA Developers появилась информация про Android 12. В новой версии мобильной операционной системы произойдут серьезные изменения во внешности, а также появятся новые режимы.

Впервые с 2014 года компания Google откажется от дизайна Material Design, и вместо него в Android применят новый внешний вид под названием — Material NEXT.

Как именно изменится операционная система практически неизвестно, но по данным источника будет полностью переделан экран блокировки и режим работы Always-On Display.

Помимо этого уменьшат отступы в интерфейсе, а ползунки регулировок яркости и громкости станут толще.

Обещают, что Android 12 станет «умнее», к примеру, автоповорот экрана будет работать не только от датчиков, но еще от камеры, которая будет следить за положением головы пользователя, чтобы исключить случайные изменения ориентации дисплея.

Стоит ожидать в ОС еще отдельного игрового режима, причем для него будет даже создан отдельный API.